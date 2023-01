Kanye West si è sposato con Bianca Censori | sosia della ex Kim Kardashian

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 gennaio 2023)non ha pace: il musicista irrequieto, che passa dalla musica alla politica ai temi ambientali ai complotti planetari come una pallina da flipper impazzita, dopo essere stato lasciato dalla ex moglie Kima febbraio 2021 (ufficializzato pochi mesi fa) in un anno e mezzo ha collezionato una serie di flirt incredibili. Non solo per il numero, quanto per il fatto che almeno la metà delle liason riguardavano donneex Kim. E adesso, notizia dell’ultima ora e ciliegina sulla torta, il rapper è convolato a nozze con l’ennesimo clone di Kim: la designer di Yeezy, nuova moglie diProfessione imprenditrice,è, da ...