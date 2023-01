Juventus-Monza in tv | canale | orario e streaming Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tutto pronto per il match trache scenderanno in campo in occasione degli ottavi di finale dialle 21:00 di giovedì 19 gennaio. Dopo il big match contro il Napoli, la squadra di Allegri cerca il pass per il prossimo turno. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo sulle reti Mediaset. La partita potrà essere seguita in diretta su5 e insulla piattaforma Mediaset Play. SportFace.