Juventus | la striscia di imbattibilità termina dopo 680? | fatale il gol di Osimhen

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il gol di Victornon ha solamente portato in vantaggio il Napoli nella gara del Maradona ma ha anche messo fine alladidella. I bianconeri non subivano reti da ben 8 partite per un totale di? di gioco, ma sono stati trafitti dalla marcatura dell’attaccante nigeriano, andando in svantaggio nel match della 18^ giornata di Serie A e tornando a subire gol. SportFace.

... e il capocannoniere del campionato, per tornare a bucare la difesa meno battuta della Serie A e interrompere un'imbattibilità che durava da 780 minuti, grazie all'1 - 0 di Napoli -firmato ...Sale l'attesa per il big match Napoli -, anticipo della 18esima giornata di serie A, questa sera alle 20.45 al Maradona. La ... Allegri arriva con unadi otto vittorie consecutive che ...Il gol di Victor Osimhen non ha solamente portato in vantaggio il Napoli nella gara del Maradona ma ha anche messo fine alla striscia di imbattibilità della Juventus. I bianconeri non subivano reti da ...Napoli vs Juventus: Le Formazioni Ufficiali per big match della 18esima giornata di Serie A al 'Maradona' di Fuorigrotta.