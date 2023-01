Juventus | i sospetti su Vlahovic | non è pubalgia | accuse pesantissime

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lasi prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro il Napoli, una sfida scudetto che non ha bisogno di grosse presentazioni. La stagione entra sempre più nel vivo, in particolar modo è scoppiettante la corsa al primo posto. La favorita è proprio la squadra di Spalletti, protagonista di una stagione di altissimo livello. La sconfitta contro l’Inter non ha fermato le certezze della squadra, contro la Sampodoria è arrivata una grande risposta e la vittiria in trasfertia. Pienamente in corsa per lo scudetto anche la, reduce da otto vittorie consecutive. La squadra di Allegri è riuscita a scalare la classifica, attualmente occupa la seconda posizione in bella compagnia del Milan. Le ultime prestazioni dei bianconeri non sono state entususiasmanti, la squadra si è confermata un muro in fase difensiva ma i ...

CalcioMercato.it

Da tempi non, come raccontato da Calciomercato.it, lasegue Giuntoli per il futuro dirigenziale. Occhio anche a giocatori come Meret e Zielinski, che a giugno andranno a un anno ...Con il SAOT, per capirci, il pasticcio nel finale di- Salernitana con Candreva sparito ... 'Ribadiamo una scelta fatta in tempi none che punta alla modernizzazione del campionato ... Napoli-Juventus, Spalletti contro Allegri: le ultime sul big match scudetto Dopo aver archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, la Juve si rituffa in campionato e lo farà nel match casalingo col Sassuolo. Con la qualificazione in Champions sfumata per ...L'ex calciatore della Fiorentina ha rivelato che la Juventus potrebbe ricevere una grossa penalizzazione per la prossima stagione.