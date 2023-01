Juventus | Allegri sbotta contro Chiesa | “tira fuori i cog… ” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ci siamo quasi, è sempre più vicino l’inizio del big match del campionato di Serie A tra Napoli e. Si tratta di un vero e proprio sper lo scudetto, in grado di fornire indicazioni per il primo posto. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a riscattare la sconfittal’Inter, la prestazione in trasfertala Sampdoria è stata di ottimo livello. Laè reduce da otto vittorie consecutive, un filotto che ha permesso di rientrare pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto. Le ultime due partite sono state sbloccate nei minuti finali,l’Udinese è risultato decisivo un gol di Danilo. Foto di Luca Zennaro / Ansa, lo sfogo diSui social è ...