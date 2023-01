Juve | Paredes il campione part-time | la scelta per il Napoli e i dubbi sul riscatto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Quando si tratta di big match, Leandrosi accomoda in panchina. O è fuori per infortunio. E' successo a ottobre con il Milan...

ilBianconero

Chiesa dovrebbe partire dalla panchina così come Miretti,e Kean. LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; ...... che restituisce con gli interessi: ' Lui ha assorbito il mottodel vincere è l'unica cosa che ... mentre a centrocampo il ballottaggio è tra Fagioli econ Locatelli e Rabiot. In avanti, ... Allegri ha capito Paredes: serve a ‘sbilanciare’ la Juve per il corto muso Probabili formazioni di Napoli-Juventus, match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Spalletti potrà contare sul recupero di Kim.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Juventus, Serie A, Allegri può riaprire il campionato. La Juventus di Allegri si trova ad una sfida ...