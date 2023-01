Juve | Cherubini ai pm | 'Mi sono lamentato con Paratici dei valori non congrui' E sulla carta Ronaldo nega

Calcio e Finanza

Firma un triennale con la Juventus, addio Inter: il giocatore non ha trovato un accordo per il rinnovo eè pronto a offrire un ricco contratto Sappiamo benissimo che la Juventus per la prossima stagione ha bisogno di innesti in alcune zone importanti del campo. Soprattutto dietro, in quel ...Inchiesta: il ruolo di Daniela Marilungo . L'audizione di. La difesa di: Agnelli lascia autonomia . Il mistero della carta Ronaldo . Inchiesta: il ruolo di Daniela ... Juve, Cherubini: «Plusvalenze Più volte mi lamentai di valori non ... La Juventus avrebbe messo nel mirino il giovane Barco in ottica calciomercato: il Boca Juniors, intanto, rifiuta un'offerta ...La Juventus ha chiuso uno dei suoi primi colpi del calciomercato invernale, trovando nelle ultime ore l'accordo per il talento del Real.