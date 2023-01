Juve attenta | il Napoli non sarà quello di San Siro Spalletti può contare su due jolly

Calciomercato.com

Calciomercato, lo Spezia si muove in difesa: Wisniewski l'erede di KiwiorL'ingaggio di ... L'ennesima intuizione di mercato della società ligure, semprealle opportunità che offre la Serie ......di battere la. Per Napoli può essere l'anno giusto Glielo auguro di cuore, mi farebbe molto piacere e sarebbe positivo per tutto il calcio italiano se una squadra che gioca bene e che è... Juve attenta, il Napoli non sarà quello di San Siro. Spalletti può fare ... Questa sera al Maradona ci sarà l'atteso big match Scudetto. Alessandro Giuliano, questore del capoluogo campano, ha parlato della sicurezza ...C'è molta preoccupazione in vista della sfida di alta classifica di venerdì. Il questore di Napoli annuncia controlli più attenti.