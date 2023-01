Julia Roberts e il segreto di famiglia | ha scoperto in tv di non essere una vera Roberts

Leggi su amica

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha fatto una scoperta incredibile sulla suaidurante una trasmissione televisiva. Uno shock che l’ha lasciata senza parole: ecco cosa è successo. Foto LaPresse Il passato disembra sempre avere colpi di scena inaspettati. Che vita interessante che devequella della! Peccato che(e buona parte dei suoi parenti, dal fratello Eric alla nipotina Emma) non ne facciano parte. E la diva lo hain televisione. No, non è uno scherzo e nemmeno la trama di un complicatissimo film. Ma il risultato del lavoro di ricerca fatto in modo preciso e scientifico dallo ...