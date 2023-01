Jenna Ortega ai Golden Globes ha mentito sapendo di mentire?

Leggi su biccy

(Di venerdì 13 gennaio 2023)è l’attrice del momento ed è notizia di qualche giorno fa che Netflix ha confermato Mercoledì per una seconda stagione. La scorsa notte si sono tenuti ie ovviamentenon è potuta mancare. Intercettata sul red carpet dal giornalista di ET, però, è successo l’incredibile. A domanda diretta se avesse mai visto i video parodia sulla celebre coreografia sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga, l’attrice ha risposto di no. Proprio di no. “No, non posso essere su TikTok. Non posso fare nessuna di queste cose. Penso che giusto o sbagliato che sia, ma probabilmente non è un posto salutare dove stare”. Insomma, non solo non ha mai visto la coreografia più famosa degli ultimi mesi, ma ha pure tirato un m€rdone su TikTok paragonandolo a un social network ...