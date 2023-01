Jeff Beck è volato nell’altra dimensione Phil Palmer e Bobby Solo lo ricordano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’improvvisa scomparsa diha gettato un velo di profonda tristezza sul mondo della musica, la cui biblioteca ha perso un volume prezioso e importante che purtroppo non sarà sostituito. Ho deciso di raccontarne la discografia e la sua partecipazione nel film “Blow up” di Michelangelo Antonioni in cui distrusse la chitarra che faceva le bizze. Poi ho chiamato, che ha passato 15 giorni a Londra cone i suoi Yardbirds per preparare il brano “Ogni volta” che avrebbero cantato insieme al Festival di Sanremo 1965. Infine mi sono collegato con, che ha condiviso il palco conquando era in tour insieme ad Eric Clapton.ricorda ...

era su un altro pianeta. Alla fine degli anni '60 portò me e Ronnie Wood negli Stati Uniti con la sua band, ilGroup. E da allora non ci siamo più guardati indietro. Era uno dei ...La notizia della morte digirava da martedì, da quando cioè ne ha scritto su Twitter Patti Boyd. Liquidata in un primo momento come una voce infondata, s'è rivelata tragicamente vera.è diventato famoso nel 1965,... Jeff Beck morto: il leggendario chitarrista rock aveva 78 anni Sul sito dei Grammy, la sintesi della carriera: ‘Delle regole me ne frego. Se non le infrango almeno 10 volte per brano vuol dire che ho lavorato male’.Morto Jeff Beck, aveva 78 anni. Il musicista inglese era considerato uno dei migliori interpreti dello strumento in tutta la storia del rock ...