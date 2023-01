James Vowles da Mercedes a Williams | è il nuovo team principal

La Gazzetta dello Sport

Piazza un bel colpo, Williams, in apertura di 2023. Il nuovo team principal è, in arrivo da Mercedes , dove ha ricoperto fino allo scorso campionato il ruolo di responsabile delle strategie. Lascia le operazioni a Brackley,, presente ancor prima che Mercedes ...ROMA - La Williams ha annunciato l'arrivo dicome nuovo team principal in . La scuderia britannica ha chiuso per l'ingaggio di quello che è ormai l'ex responsabile delle strategie in Mercedes , ruolo che ricopriva dal 2019, mentre ... Williams F1, c'è il nuovo team principal: è Vowles, ex stratega Mercedes James Vowles, storico capo stratega Mercedes, è stato annunciato come nuovo Team Principal della Williams Racing ...Con un annuncio a sorpresa, la Williams ha ufficializzato l'arrivo di James Vowles come nuovo team principal della scuderia.