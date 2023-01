Jaguar I-Pace ancora più distintiva

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Design più distintivo, dotazioni più ricche, aggiunta dei modelli R-Dynamic e, per la prima volta, la possibilità di scegliere tra due colorazioni con finitura satinata di grande effetto, disponibili in due varianti cromatiche metallizzate. Queste le principali novità per laI-. Il design si è ulteriormente evoluto attraverso discreti e mirati cambiamenti. Rifinita con una sorprendente colorazione Atlas Grey, la griglia anteriore ha ora una forma più levigata. L’Atlas Grey è stato anche applicato alle lamelle verticali esterne delle aperture anteriori. Un ulteriore dettaglio che è stato oggetto di cambiamenti, è il badgesulla griglia che ora è in colore nero e silver. Le finiture del paraurti anteriore, così come le finiture inferiori delle portiere e del diffusore posteriore sono ora in tinta con ...