«Italian Fine Art» | un viaggio nell’antiquariato per appassionati | collezionisti e curiosi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il “nostro” anno della cultura comincia alla Fiera di Bergamo: «IFA», in programma dal 13 al 22 gennaio 2022, si affiancherà per alcuni giorni a «Bergamo Arte Fiera» per una mostra-mercato capace di spaziare tra dieci secoli di storia

L'Eco di Bergamo

...tra le eccellenze della mobilità elettrica raccontate nella quarta edizione di 100E - ... ordinario di Elettronica al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, ha coordinato a talun ...... proprio alla vigilia del rally dianno sui mercati azionari. Private Nella sezione dedicata ... sponsor dell'edizione 2022 degliCertificate Awards. Nella rubrica Vita da Trader , Silvia ... «Italian Fine Art»: un viaggio nell'antiquariato per appassionati ... Successo per 1-0 dei viola di Italiano grazie al gol di Barak. I blucerchiati chiudono in dieci dopo l'espulsione di Murillo.«Che fine sta facendo la candidatura Unesco per Canne della Battaglia sulla quale molti hanno cavalcato la propria immagine e visibilità politica» ...