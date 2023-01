Ita Airways | settimana prossima l’avvio della trattativa con Lufthansa Ma ora i tedeschi vogliono altre garanzie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Doveva essere entro fine anno, poi metà gennaio. Poi questione di giorni, poi questione di ore. La proposta diper comprare una quota del 40% di Itaè “imminente” da oltre un mese ma ora dovremmo davvero quasi esserci. Mercoledì prossimo viene indicata come la data più probabile per l’ok aldi unaesclusiva. Ieri l’agenzia Bloomberg ha però scritto che orachiede al governo alcune “condizioni” per rilevare una quota di Ita: fra queste “l’opzione di ritirarsi da un’acquisizione completa nel caso in cui la nuova società non dovesse dare i risultati sperati”. Un’altra condizione posta dalla compagnia tedesca “è avere delle deroghe legali per proteggersi da eventuali imprevisti derivanti dall’integrazione di Ita, successore ...