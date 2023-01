Agenzia ANSA

Sono alcuni dei risultati della prima indagine su scala nazionale cheha presentato in un ... Emerge poi che sono oltre 2 milioni iprelevati in Italia nel periodo considerato con circa ...L'Aquila. I danni all'agricoltura provocati in Italia daiin sette anni, dal 2015 al 2021, sfiorano i 120 milioni di euro per un totale di oltre 105 ...indagine su scala nazionale cheha ... Ispra, da cinghiali in 7 anni danni agricoltura per 120 mln - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 13 GEN - I danni all'agricoltura provocati in Italia dai cinghali in sette anni, dal 2015 al 2021, sfiorano i 120 milioni di euro per un totale di oltre 105 mila eventi. Gli importi ann ...Secondo l’indagine nazionale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo Ispra: nel 2021 i cinghiali in Italia erano 1 ...