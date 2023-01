Isole Figi alla ricerca della stabilità politica dopo il cambio di governo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lestanno cercando una nuovale elezioni generali del 14 dicembre. Con alcune dichiarazioni dal tono perentorio l’ex premier Frank Bainimarama, che governava dal 2007 ma che è uscito sconfitto dtornata elettorale, ha intorbidito le acque attorno al nuovo esecutivo. Quest’ultimo è stato formato con una certa difficoltà, perché nessun partito ha ottenuto una maggioranza sufficiente per imporsi, costringendo così i partiti di opposizione a coalizzarsi. Bainimarama ha prima riconosciuto di aver perso, poi ha esortato i nuovi ministri a restare fedeliCostituzione del 2013 e ha invitato gli ufficiali da lui nominati a non dare le dimissioni in favore di coloro che verranno scelti dal nuovo. Infine ha ...

