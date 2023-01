Irruzione in casa | la influencer di moda Roberta Martini rapinata e legata a Milano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) È stata aggredita intorno alle 3.15 di questa mattina nel suo appartamento di via Perugino, in zona Monforte a, ladi49enne Roberta Martini. Tre uomini con il volto coperto da passamontagna sono entrati insua e l’hannocon delle fascette, poi l’hanno costretta ad aprire la cassaforte e hanno portato via 5 mila euro in contanti e monili il cui valore resta da quantificare. Dopo aver svuotato la cassaforte, i tre uomini hanno liberato la 49enne e sono andati via. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

