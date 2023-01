Irma di Paola | chi è la ballerina giudice di Amici?

(Di venerdì 13 gennaio 2023)di, ladi, ha un curriculum artistico strepitoso nel mondo della danza. Di seguito scopriamo alcune curiosità sia sulla sua vita professionale sia su quella privata. Leggi anche:Jore, tutto sul nuovo cantante: età, Sanremo, sfida Cricca, canzoni, Instagram Conosciuta nel mondo dello spettacolo come coreografa e...

Leccenews24

Per quanto riguarda i giudici delle gare di canto e di ballo, invece, i grandi ospiti di questa puntata saranno il conduttore Alessandro Cattelan , Federico Lelidie Garrison Rochelle, ...Ci sono state poi la gara di canto, giudicate da Alessandro Cattelan , e quella di ballo da Garrison,diFederico Leli . Quella di canto è la seguente: Angelina, Jore, Federica, Aaron, ... Ugento, torna il contest di danza Trofeo Ozan: ai ballerini vincitori una borsa di studio Durante il prossimo appuntamento con Amici, Piccolo G sarà soddisfatto per i complimenti ricevuti, Gianmarco sarà felicissimo per un grande ritorno ...Arriva alla sesta edizione l’evento che si terrà il prossimo 25 e 26 marzo. A giudicare una giuria esterna di grandi nomi.