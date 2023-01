Iran | Niazmand utilizza il bonus Mondiale per scarcerare 20 persone

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Payam, portiereiano, ha usato i soldi ricevuti dalla Federazione per la partecipazione al, circa 9.000 euro di, per pagare la cauzione a 18 uomini e 2 donne condannati a tre anni di carcere per le proteste contro il regime di Teheran.ha ispirato tanti altri compagni a fare lo stesso, mandando così l’ennesimo segnale di vicinanza e di sostegno al popoloiano. SportFace.

