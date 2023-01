“Io l’ho visto in sala operatoria” Gianluca Vialli | parla la dottoressa che era presente | perché lo fa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un esempio da seguire: sono le parole che da giorni riecheggiano su, l’ex calciatore di Sampdoria, Juventus e Nazionale, morto lo scorso 6 gennaio. Tutti lo ricordano in questo modo: sia chi lo ha conosciuto in campo, che tutti quelli che lo hanno frequentato al di fuori del rettangolo verde.è stato sconfitto da un tumore al pancreas scoperto cinque anni fa. Ma ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, l’ha chiamato un “compagno di viaggio che prima o poi si stancherà di me”. Are di comeha affrontato la malattia è stata laAnna Caterina Milanetto che faceva parte dell’equipe che lo operò. Lo ha fatto in una lunga intervista al Messaggero. La donna, di 38 anni, originaria di Campagnola di ...

