Inter | Lukaku bis | Dumfries sacrificato per il grande ritorno

...Agimeg - ricorda in particolare quello del derby di dicembre 2007 (poi vinto 2 - 1 dall') , ... da Maradona e Baggio, per arrivare ai fuoriclasse di oggi come Messi e. Iscriviti alla ...Il pentimento die la nostalgia per l'di Hakimi insegnano qualcosa in tal senso. Diventare una bandiera nerazzurra o provare il grande salto al Psg, Skriniar ha una bella decisione da ...Del momento di Inter e Milan e delle due proprietà che dovrebbero investire di più sul mercato ha parlato il giornalista Andrea Masala ...Secondo quanto riferito da Gerard Romero, il Barcellona ha avanzato nei confronti dell'Inter una richiesta di scambio tra Kessie e Brozovic ...