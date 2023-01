Inter | Inzaghi | «Arriviamo dopo una partita dispendiosa come quella di Parma | ma siamo contenti per il passaggio del turno»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida contro l’Hellas Verona Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. PAROLE – «una, maper ildel. Troviamo un avversario che si è ripresentato in ottime condizioni, troveremo una squadra in salute. Hellas? Sara unaintensa, sappiamo che tante squadre giocano, sia in Italia che in Europa, con la difesa a tre, è un avversario già incontrato negli anni. Corsa, aggressività e ...

Simone, allenatore dell', ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida contro l'Hellas Verona Simone, allenatore dell', ha parlato ai microfoni ufficiali del club.dimentica Monza .non pensa alla Supercoppa . Il pericolo Verona per l'di. Il Verona in questo momento preoccupa Simonepiù del Milan. Il tecnico ..."Sappiamo cosa ci aspetterà a Riyadh nella Supercoppa contro il Milan: conosciamo l'importanza di quella partita per noi, per la società e per i tifosi, ma domani giochiamo con il Verona. Andrà in cam ...Franck Kessié per Marcelo Brozovic: secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, in particolare da Marca, il Barcellona avrebbe proposto all'Inter lo scambio dei centrocampisti, da attuare entro l ...