(Di venerdì 13 gennaio 2023) Non si respira ottimismo intorno al futuro di Milanin casa. Ne è sicura ladello Sport, che spiega come leal momento siano. Non c'èla rottura, ma il silenzio non è incoraggiante.sono previstitra i dirigenti e ...

La Gazzetta dello Sport

Non si respira ottimismo intorno al futuro di Milan Skriniar in casa. Ne è sicura ladello Sport, che spiega come le parti al momento siano ancora lontane. Non c'è ancora la rottura, ma il silenzio non è incoraggiante. Oggi sono previsti nuovi contatti ...Sabato alle 20.45 a San Siro l'sfida il Verona. Ecco la probabile formazione di Simone ... Skriniar, altro dribbling: la risposta all'Inter sul rinnovo slitta dopo la Supercoppa Inter, Gazzetta: "Skriniar, parti ancora lontane. Oggi nuovi contatti". Ecco le indiscrezioni sulla trattativa per il rinnovo ...Continua il tira e molla per il rinnovo del contratto del difensore slovacco. L'ennesimo rinvio fa aumentare il pessimismo della società nerazzurra ...