Intelligenza artificiale | il mistero del lavoro che verrà

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Se c’è un argomento del quale tutti parlano ma nessuno con piena cognizione di causa, questo è il. Indicato come fondamento della Repubblica nel primo articolo della Costituzione, ilè diventato un oggetto misterioso tali e tante sono le trasformazioni in atto complice l’accelerazione dei processi impressa dal Covid e dalle sue conseguenze sulle scelte di vita di individui e famiglie. Il tutto mentre si affermano con sempre maggiore efficienza e velocità le applicazioni dell’che non riguardano più semplici mansioni meccaniche e manuali dal momento che stanno sconfinando nelle più diverse funzioni intellettuali. Anche scrivere un articolo di giornale non sarà più un mestiere per giornalisti esistendo già un software in grado di farlo alla perfezione. Con pochi e ben assestati input ...