Intel i7-12700k vs AMD Ryzen 7 5800X3D | Prezzo | disponibilità e prestazioni a confronto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Introduzione Nella selezione del processore per assemblare un computer ci si imbatte neltra i due colossi del settore:vs AMD. Se stai procedendo con la configurazione PC di fascia alta, ideale per costruire un PC dall’enorme potenza di calcolo, queste due CPU possono sembrare molto simili tra loro. Con l’arrivo della nuova serie di processoriRaptor Lake di 13a Gen e AMD7000 con Zen4, la battaglia tra AMD eè più viva che mai, con i prezzi della precedente generazione in diminuzione. Per questo motivo vediamo in questo articolo i dettagli sui7-vs AMD. Ma quali sono le differenze principali tra i due processori? In questo articolo cercherò di rispondere a ...