Intel i7-12700k vs AMD Ryzen 7 5800X3D | Prezzo | disponibilità e prestazioni a confronto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Introduzione Nella selezione del processore per assemblare un computer ci si imbatte neltra i due colossi del settore:vs AMD. Se stai procedendo con la configurazione PC di fascia alta, ideale per costruire un PC dall’enorme potenza di calcolo, queste due CPU possono sembrare molto simili tra loro. Con l’arrivo della nuova serie di processoriRaptor Lake di 13a Gen e AMD7000 con Zen4, la battaglia tra AMD eè più viva che mai, con i prezzi della precedente generazione in diminuzione. Per questo motivo vediamo in questo articolo i dettagli sui7-vs AMD. Ma quali sono le differenze principali tra i due processori? In questo articolo cercherò di rispondere a ...

Multiplayer.it

Il Core i7 -è anche più costoso del suo predecessore a $ 450, mentre il Core i7 - 13700K ...di solito mantiene una fascia di prezzo con una differenza di 10 dollari, quindi, ad esempio, ...... Ryzen 9 7900X, Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X e 5800X3D , Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 5950XCore i9 - 13900KCore i5 - 12600K , Core i7 -, Core i9 - 12900KCore ... Intel Core i7-12700K: la recensione del modello che punta al top nel ... The popular latest-generation processor Intel Core i7-12700K with 8 cores and 16 threads is now available for a discounted price of $298.99.AMD's Ryzen 7 7700 ($329) processor is a fine CPU with a decent stock cooler and fast-enough performance, but can it compete with Intel's latest "Raptor Lake" 13th Generation chips At launch, AMD’s ...