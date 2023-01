(Di venerdì 13 gennaio 2023) Manifestazioni e blocchi stradali in dieci regioni peruviane, incriminato l’autore dell’omicidio dell’ex premier giapponese Shinzo Abe, cade in Spagna l’accusa di sedizione nei confronti dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont. Leggi

Internazionale

suo rapporto pubblicato ieri, l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) scrive che "i filmati geolocalizzati pubblicati l'11 e il 12 gennaio indicano che le forze russe probabilmente ...... "Sei lento, fai finta di non capire", il portavoce del Consiglio per la sicurezza ... E' il prezzo da pagarenostro lavoro" Il caso " Da Shoigu a Naryshkin, figli e mogli di oligarchi, ... Intanto nel mondo BRINDISI C’è allarme tra i pazienti che lottano contro il tumore e nelle associazioni che danno loro voce nelle sedute del Comitato consultivo misto dell’Asl di Brindisi, dopo l’annuncio della cancell ...Iss, occupazione intensive in lieve calo al 3,1%. Rt in aumento a 0,91 ma sotto soglia epidemica. Secondo la Cina, la fase peggiore della pandemia è passata. Ma per la comunità internazionale esprime ...