Infortunio Pellegrini | c’è la notizia sui tempi di recupero | salta Napoli-Roma?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Serata agrodolce quella di ieri per ladi José Mourinho. I giallorossi hanno battuto 1-0 il Genoa agli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie a una rete di Dybala, e ora attendono la vincente di-Cremonese per conoscere la propria avversaria. La cattivariguardo il capitano dei capitolini, Lorenzo. Il centrocampista è uscito all’intervallo della sfida per unal flessore che ha fatto preoccupare la squadra giallorossa, ma in questi minuti pare siano arrivate buone notizie. FOTO: Getty –Notiziea Lorenzo: ci sarà al Maradona? Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami svolti da...

Fantacalcio ®

Buone notizie per la Roma e per José Mourinho . Secondo quanto riferito da Sky Sport , Lorenzo, sostituito da Dybala ieri nell'intervallo del match di Coppa Italia contro il Genoa , è stato sottoposto in mattinata ad alcuni esami strumentali che hanno escluso una lesione muscolare . ...Buone notizie per José Mourinho. Lorenzo, sostituito nell'intervallo di Roma - Genoa in Coppa Italia, è stato sottoposto in mattinata ad alcuni esami strumentali che hanno escluso una lesione muscolare. Il centrocampista ... Roma, infortunio Pellegrini: ecco l'esito degli esami strumentali Sospiro di sollievo in casa Roma per quanto riguarda le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è uscito al 45' nella sfida di ieri sera contro il Genoa in Coppa Italia per un ...AGGIORNAMENTO ORE 11:58 - Vittoria di misura per l'Eintracht Francoforte che in amichevole a Dubai batte il Lech Poznan. Decisivo un gol nel secondo tempo del giapponese Kamada, ...