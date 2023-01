(Di venerdì 13 gennaio 2023) In tre sono entrati la notte scorsa nell'appartamento milanese dellaed ex modella e imprenditrice Roberta Martini legandola con delle fascette il tempo necessario per razziare monili il ...

TGCOM

Chiara Ferragni, l'amicaMartina Maccherone derubata in casa da 4 ladre 'eleganti' ... che ha 48 anni e vive sola, è stata prima costretta ad aprire la cassaforte e poi. L'...Quando le è stato domandato di dare una definizione di, ha spiegato che si tratta di un "personaggio che per gusto estetico, sensibilità e creatività riesce a prevedere le mode ed i gusti. Roberta Martini, influencer legata e rapinata in casa a Milano Notte di terrore a Milano per Roberta Martini. L'imprenditrice e influncer, ex modella, è stata rapinata nel suo appartamento da tre uomini che l'hanno legata con delle ...Notte di terrore per l'ex modella e ora imprenditrice e influencer Roberta Martini. Tre ladri sono entrati nel suo appartamento a Milano, legandola con delle fascette il tempo necessario ...