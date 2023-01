Industria | l' ombra della recessione | tonfo della produzione

(Di venerdì 13 gennaio 2023) A preoccupare di certo sono le prospettive di crescita in rallentamento anche nel nostro Paese, che creano 'incertezza' e 'rendono cauti' famiglie e imprese che producono beni di consumo e che 'si ...

Leggi Anche Inflazione, Istat: a dicembre rallenta a +11,6%, +0,3% su mese I dati L'... L'delle recessione 'Si profila lo spettro della recessione', commenta l'Unione nazionale ...... fermandosi all'della Lanterna il meno possibile. Il tempo passato a Genova era tempo ... Con l'e il porto in crisi, chi era alla guida della città " politici, imprenditori e sindacati " ...Intitolato giustamente Caravage, il film di Michele Placido con Riccardo Scamarcio L'Ombra di Caravaggio è arrivato nelle sale francesi. Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano si congratula con ...È già uno di titoli più attesi di fine anno in Francia: “L’Ombra di Caravaggio” (Caravage) scritto diretto e interpretato da Michele Placido con protagonista Riccardo Scamarcio. Un film che ruota into ...