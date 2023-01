Incidente mortale sulla via Ostiense | morto un altro ragazzo di 21 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ostia –via, chiusa dalle prime ore dell’alba. A perdere la vita, undi 21. Il giovane era a bordo di uno scooter che, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto, una Opel Meriva con alla guida una ragazza di 28. Il sinistro è avvenuto alle sei e mezza di oggi, venerdì 13 gennaio, all’altezza dello svincolo per via di Malafede, in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale del X gruppo Mare, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi, con gravi ripercussioni sul traffico verso Roma. Soltanto ieri undi 21aveva perso la vita dopo essere stato investito, in una ...