Incidente mortale a Roma in Via Trionfale | perde la vita un 45enne

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Terribilestradale nella mattina di oggi, 13 gennaio, alungo la Viaintorno alle ore 09.20 circa, all’altezza del civico 11809. Un uomo di 45 anni, a bordo di Mercedes classe B, è uscito fuori strada, schiantandosi e rimanendo ucciso sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del, cittadino italiano. Intervenute anche diverse pattuglie della Polizia Locale, che adesso dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sono ancora in corso gli accertamenti parte dei caschi bianchi. Non si esclude un malore da parte del conducente. Dai primi rilievi sembra che sia coinvolto solo un veicolo.sullaoggi 13 gennaio 2023 Lo scontro ha provocato ...