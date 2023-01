Inchiesta lobby nera | Valcepina | “Emersa mia estraneità | ora corro per la Lombardia”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – “S e qualcuno legge il provvedimento vede la mia totale: in sei pagine il mio nome non compare mai. Ho sempre avuto fiducia nella magistratura e nella serietà della procura di Milano. All’inizio il mio nome non è stato neanche fatto tra quello degli indagati, perché era chiaro da subito che non c’entravo nulla”. Lo dice all’Adnkronos Chiara, consigliera comunale di Milano e candidata per FdI alle prossime regionali in, che torna a respirare all’indomani della richiesta di archiviazione firmata dalla procura di Milano per la cosiddetta. Lei, insieme all’europarlamentare Carlo Fidanza e ad altre sei persone, era indagata per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio. Un’che nasce da un giornalista-infiltrato di ...