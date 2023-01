In Ucraina si parla di ‘decolonizzazione’ | così si rischia un’economia asservita all’Occidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) di Roberto Iannuzzi * Il conflitto ucraino è stato ripetutamente descritto in termini di una contrapposizione fra i valori di libertà e democrazia, difesi dall’e dche la sostiene, e l’autocrazia e l’imperialismo che sarebbero incarnati dalla Russia. La schematizzazione della narrazione, la cancellazione delle sfumature, la rimozione dell’intricato retroterra storico favoriscono la mobilitazione politica e compattano l’opinione pubblica occidentale, ma al tempo stesso irrigidiscono le posizioni, radicalizzando lo scontro e precludendo ogni sbocco negoziale. In accordo con questa narrazione semplificata, insi arriva are di “decolonizzazione” del paese dalla presenza imperiale russa, intesa come cancellazione di ogni influenza russa dalla cultura, dall’istruzione e dalla sfera pubblica ...