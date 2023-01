In Lombardia il 2022 è stato l' anno più caldo di sempre 

Leggi su agi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) AGI - Lo dicono i dati della stazione di Milano Brera, che rileva la temperatura dal 1763: ilha chiuso con un'anomalia di temperatura media di +1.9 C rispetto alla media del periodo recente 1991-2020. L'appena concluso si piazza così al primo posto assoluto con un distacco di ben +0.5 C rispetto al 2015, il secondo piùdi una serie che, guardando al periodo recente, vede nei primi dieci posti della classifica solo annate successive al 2010. A rilevarlo è Arpa. Non solo Milano, anche la regione in generale ha registrato temperature nettamente superiori rispetto alle medie: a Pavia e Brescia l'anomalia è pari a +1.8 C, Mantova, che è la zona con l'anomalia inferiore, ha raggiunto comunque +1.3 C, sulle Alpi le stazioni di Sondrio e Edolo (BS) htoccato i +2.5 C. Tornando ...