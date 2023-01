In Italia nel 2022 registrato quasi un terremoto ogni 30 minuti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) – Sono 16.302 i terremoti registrati nelsul territoriono e nelle aree limitrofe dalla Rete Sismica Nazionale: una media di 44 terremoti al giorno,30. I terremoti più forti sono stati localizzati al di fuori del territoriono o in mare lungo le coste, analogamente a quanto accaduto anche nel 2021. Eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in Algeria, in Bosnia, nel Golfo di Policastro nel Tirreno, e nel Mare Adriatico. Proprio al largo della Costa Marchigiana Pesarese è avvenuta la più importante sequenza sismica del, iniziata la mattina del 9 novembre con due terremoti di magnitudo 5.5 e 5.2 avvenuti a circa un minuto di distanza tra loro, risentiti in un’area molto vasta ...