In Europa è record di sbarchi | Tunisia e Libia i nodi per Meloni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il governo guidato da Giorgiaha promesso di ridurre glidi migranti irregolari sulle nostre coste. E come per tutti i governi precedenti al di là delle parole non sarà un compito facile, anzi. Come certificano i dati di...

AGI - Agenzia Italia

... in cui le prospettive d'assunzione avevano raggiunto il valoredel +29%, in seguito al ... " L'Italia (e il Sudpiù in generale) " precisa Davide Boati , executive director di Hunters ...... che ha visto il suo valore crollare di quasi il 70% e la casa automobilistica ha persino mancato i suoi obiettivi di vendita, nonostante abbia stabilito un nuovo. Fortunatamente, nel 2023 ... Record di migranti in Europa: 330 mila arrivi nel 2022 Mai così tanti ingressi irregolari dal 2016, nel 2022 nella rotta del Mediterraneo Centrale c'è stato un aumento del 51% rispetto all'anno precedente. E un accordo Ue per la gestione è ancora lontano ...ESCLUSIVA – Marcell Jacobs è il Messia dell’atletica italiana. Colui che ha reso reale l’impossibile, concretizzando ciò che faceva fatica a materializzarsi persino nei sogni. Campione olimpico dei 10 ...