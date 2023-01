Imu | scattano i rimborsi fino al 2017 | a chi spettano e come fare

(Di venerdì 13 gennaio 2023)Imu per i coniugi con doppia residenza che hanno pagato la tassa dalad oggi e non dovevano alcuna somma, a patto di poter dimostrare l’effettivo uso dei due immobiliabitazione principale. Il via libera arriva dopo la sentenza 209 della Corte costituzionale del 13 ottobre 2022, che ha fatto partite una raffica di ricorsi per ottenere indietro le somme non dovute per gli ultimi cinque anni. Per i comuni si apre una falla nei bilanci. Solo per Roma l?ammanco può essere di 150 milioni di euro. Imu coniugi, cosa dice la sentenza La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del 2011 che limitava l’esenzione Imu solo alla prima casa, relegando l’altra a seconda e in quanto tale soggetta all’imposta sugli immobili. E questo, spiega la Consulta nelle motivazioni della sentenza, ...

