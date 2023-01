Ilaria D' amico | brutte notizie | share troppo basso | chiuso il suo talk su Rai2

Libero Magazine

Flop di ascolti perD': conseguenze drastiche. Sembra che i vertici di Rai 2 abbiano deciso di chiudere ' Che c'è di nuovo ', il talk show di approfondimento checonduceva in prima serata. A lanciare ...Una sterzata clamorosa quella di Che c'è di nuovo, il programma did'tornato in onda dopo le vacanze natalizie. Tra gli ospiti anche Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile ma gli ascolti non premiano, tutt'altro. Nella puntata di giovedì 12 gennaio si ... Che botta per Ilaria D'Amico: chiuso il suo programma A causa degli ascolti deludenti la Rai avrebbe deciso di sospendere il programma condotto da Ilaria D'Amico, Che c'è di nuovo.Che c'è di nuovo chiude: brutta notizia per la popolare conduttrice Brutte notizie per Ilaria D'Amico, che da pochi mesi è tornata in tv con un programma ...