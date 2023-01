Il Tributo a David Bowie dei The White Dukes sabato 14 gennaio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un concertoalla musica e alle tante anime di uno degli artisti più iconici, controversi ed affascinanti degli ultimi 50 anni.Sul palco The, una delle più importanti realtà musicali del territorio che dal 2018 accompagna regolarmente Morgan nei suoi tributi a.Fin dalla sua nascita, il gruppo si è ispirato alla figura iconica del Duca Bianco, sposandone fedelmente la filosofia, nel rispetto degli arrangiamenti originali degli storici concerti live.Uno spettacolo in cui non mancheranno le più celebri hits, tra cui Life on Mars, Let’s Dance, Rebel Rebel, Absolute Beginner, con un occhio di riguardo per il periodo glam rock di.Sul palco Max Pasut al basso, Ivan Geronazzo alla chitarra, Clara Danelon ai cori e Luigi Buggio alle tastiere.Protagonista sarà la voce Lorenzo ...

L'eredità e lo spessore artistico di Bowie permeano e resteranno nel Dna del panorama ... Ecco quindi un concerto, affidato alla sensibilità dei White Ducks. Uno spettacolo in cui non ...Un affettuoso messaggio, insieme a una fotografia, è invece l'omaggio di Gilmour che sui ... Immancabile poi il di Jimmy Page, con cui ha suonato per un breve periodo negli Yardbirds dopo ...