Il trapper Baby Gang resta in carcere | il giudice | “Uso di cannabis come stile di vita”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il gip di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dall’avvocato difensore di Zaccaria Mouhib, in arte. Il21enne è stato arto insieme ad altri ragazzi dopo la sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio in via di Tocqueville, strada della movida milanese. I giovani hanno sparato e gambizzato due senegalesi. Il legale di Mouhib, Niccolò Vecchioni, aveva chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari presso una comunità per “affrontare i problemi relativi all’abuso di sostanze”. Tuttavia, secondo quanto scritto nel provvedimento dal gip di Milano, in questo caso, l’uso di cannabinoidi non è “qualificabiledipendenza in senso stretto ma piuttosto espressione di unodi”. E ...

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il gip di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dall'avvocato difensore di Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang. Il 21enne è stato arrestato insieme ad altri ragazzi dopo la sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio in via di Tocqueville, strada della movida milanese. I giovani hanno sparato e gambizzato due senegalesi. Il legale di Mouhib, Niccolò Vecchioni, aveva chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari presso una comunità per "affrontare i problemi relativi all'abuso di sostanze". Tuttavia, secondo quanto scritto nel provvedimento dal gip di Milano, in questo caso, l'uso di cannabinoidi non è "qualificabile come dipendenza in senso stretto ma piuttosto espressione di uno stile di vita".