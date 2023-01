Il tailleur | storia di un capo intramontabile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilcome lo immaginiamo oggi, giacca con pantalone o gonna tubino, ci porta subito alla mente l’immagine di una donna della buona società, accerchiata da un’aura che trasuda eleganza e potere. Ma vediamo come è nato., l’origine deldi Coco Chanel, 1957. foto Pinterest Il-nome francese che significa “sarto”- nasce come corrispettivo dell’abito maschile da sartoria, motivo per cui prese, nell’Inghilterra di fine 1800, il nome di “lady’s suit”. Nasce, infatti, proprio nel 1885 quando il sarto John Redfern lo confezionò per la principessa del galles Alessandra, icona di stile della sua epoca. Redfern lo confezionò per facilitarle l’andare a cavallo, ma sin da subito venne utilizzato anche per le occasioni informali o di giorno. Si trattava però di un ...