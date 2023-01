Corriere dello Sport

Una partita cheha ricordato così: " Segnai di testa contro Donnarumma. Quando vinci un ... Questo con la Juventus è sicuramente un grande".... ma il cambio di progetto tecnico è avvenuto a luglio 2021, questo". Non basta rileggere la ... Il mistero della carta. Sulla carta, uno dei pm avrebbe insistito con Cherubini: "... Il ricordo di Ronaldo sull'esperienza alla Juve: "Per me un viaggio diverso..." La modella brasiliana ha 14 anni in meno dell’ex attaccante dell’Inter, ma ha già avuto un figlio da lui. «Ti amerò per sempre», ha scritto su Instagram dove appaiono abbracciati e felici ...L'annuncio è arrivato a sorpresa tramite i social: Gareth Bale lascia il calcio e si ritira. A 33 anni il gallese, reduce dal campionato di Mls vinto con i Los Angeles Fc e dal Mondiale in Qatar, ha d ...