Il programma del settore giovanile

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La Primavera in trasferta con l’Hellas Verona, l’Under 18 in casa con il Napoli mentre l’Under 17 sarà impegnata in casa del Torino. Questo ildelle gare delle formazioni delazzurro: PRIMAVERA – All. Buscè CAMPIONATO 16/01 ORE 14:30 HELLAS VERONA-EMPOLI / SINERGY STADIUM UNDER 18 – All. Moro CAMPIONATO 15/01 ORE 13:00 EMPOLI-NAPOLI / CS MONTEBORO UNDER 17 – All. Lisuzzo CAMPIONATO 15/01 ORE 12:00 TORINO-EMPOLI / ROBERTO ROSATO UNDER 16 – All. Birindelli AMICHEVOLE 14/01 ORE 14:15 INTER-EMPOLI / KONAMI YOUTH D.C. UNDER 15 – All. Filippeschi AMICHEVOLE 14/01 ORE 14:00 INTER-EMPOLI / CENTRO SPORTIVO ACCADEMIA INTER UNDER 14 – All. Lo RussoCAMPIONATO 15/01 ORE 11:00 EMPOLI-FIORENTINA / CS MONTEBORO UNDER 13 – All. Zaza / DonniciCAMPIONATO 14/01 ORE 15:00 EMPOLI-LUCCHESE / CS MONTEBOROCAMPIONATO 15/01 ORE 15:00 ...