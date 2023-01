Il principe Harry si vestiva nei grandi magazzini. Lo racconta in Spare

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nel memoir il realeche comprava i vestiti in una catena a prezzi stracciati perché voleva risparmiare e fare presto. Inoltre diceva che di moda non ne capiva nulla: Meghan gli avrà aperto le porte della percezione anche su questo?

Articoli più letti Abbiamo letto tutto il libro del(così non dovete farlo voi) di Alessandra De Tommasi Il miniaturista su Sky è una miniserie imperdibile di Lorenza Negri M3gan ...Articoli più letti Abbiamo letto tutto il libro del(così non dovete farlo voi) di Alessandra De Tommasi Il miniaturista su Sky è una miniserie imperdibile di Lorenza Negri M3gan ...Nel memoir il reale racconta che comprava i vestiti in una catena a prezzi stracciati perché voleva risparmiare e fare presto. Inoltre diceva che di moda non ne capiva nulla: Meghan gli avrà aperto le ...In questo triste teatrino tra il Trono di Spade e Geordie Shore, viene da chiedersi il perché di tanto affetto incondizionato verso la famiglia reale ...