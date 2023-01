Il principe Harry | «La famiglia reale? Era come vivere nel Truman Show»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ironie della sorte: Spare, il libro che racconta di tutto sulla vita del duca di Sussex (compreso l'aneddoto del pene congelato), sarà l'occasione per riconquistare un po' di privacy?

Salvo poi dopo Kate fare una battuta amara : che fosse indirizzata proprio al cognatoche nella biografia non ha salvato nemmeno lei Le parole del libro delin "The Spare" hanno ...Il paragone tra ile l'eroe di Omero viene dal critico letterario Arnaldo Colasanti, che all'AGI sottolinea anche i retroscena editoriali di un successo annunciato. 'Lo ha scritto il ...Kate Middleton contro Harry ha recentemente lanciato una frecciatina. Durante la sua prima uscita pubblica dopo l'uscita del libro Spare la ...Ironie della sorte: Spare, il libro che racconta di tutto sulla vita del duca di Sussex (compreso l'aneddoto del pene congelato), sarà l'occasione per riconquistare un po' di privacy