Il presidente nei guai Carte segrete nel garage Un procuratore speciale indagherà su Biden

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Documenti top secret nella casa del, i legali: 'Spostati per errore' . L'ex numero due di Obama si difende: non li avevo certo lasciati per strada. Ma è una nuova tegola su un'eventuale ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Documenti top secret nella casa del, i legali: 'Spostati per errore' . L'ex numero due di Obama si difende: non li avevo certo lasciati per strada. Ma è una nuova tegola su un'eventuale ricandidatura, i repubblicani ......hanno esortato i parlamentari a tenere conto di quanto emerso in tribunale quandoprossimi giorni si discuterà l'emendamento alla legge sull'aborto. Nelle sue parole di fine anno , il... Il presidente nei guai Carte segrete nel garage Un procuratore ... Il 2022 è stato un anno "complesso ma pieno di lavoro e di soddisfazione" ha dichiarato Fabio Luna, presidente del Coni Marche. Il governo dello sport regionale ieri ha tracciato un bilancio consuntiv ...Documenti top secret nella casa del presidente, i legali: "Spostati per errore" . L’ex numero due di Obama si difende: non li avevo certo lasciati per strada. Ma è una nuova tegola su un’eventuale ric ...