Il Pd voleva alzare le accise | ora attacca il governo

Si trattò di una provocazione fatta per poterel'asticella delle rivendicazioni. La Lega nacque come sindacato di territorio, un sindacato cherivendicare le proprie idee, interpretando ...Si trattò di una provocazione fatta per poterel'asticella delle rivendicazioni. La Lega nacque come sindacato di territorio, un sindacato cherivendicare le proprie idee, interpretando ...Un'eliminazione e un deludente pari da riscattare a Lecce per superare subito il momento negativo, ridimensionare le conseguenze e proiettarsi con positività alla Supercoppa di mercoledì: il Milan dev ...Il tecnico rossonero: "Sappiamo che nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, dobbiamo alzare il livello delle prestazioni. Lecce Ci creerà difficoltà" ...