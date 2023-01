Il “partygate” prima dei funerali del principe Filippo tra sesso | alcol e musica a tutto volume

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Durante la festa organizzata dai collaboratori dell’allora premier conservatore Boris Johnson al numero 10 di Downing Street il 16 aprile 2021, con palese violazione delle restrizioni anti-covid vigenti, non ci fu solo tantofino a notte fonda, ma anche incontri intimi. Una festa non permessa dalle restrizioni anti-covid e fuori luogo anche perché in quei giorni la Gran Bretagna era in lutto: era il giornodel funerale dela Londra. Secondo l’emittente britannica Itv, due coppie sono state viste da numerosi testimoni in intimità al party a cui prendevano parte assistenti e funzionari, finito dopo le 4 del mattino. Una di queste si è appartata in un ufficio al buio mentre l’altra, dopo prime effusioni in cucina si è ...

